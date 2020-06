Covid19, un'altra guarigione in provincia

Liguria - Nessun decesso e nessun nuovo ricovero in Asl 5 per coronavirus nelle ultime 24 ore. In provincia i casi totali registrati alla Spezia scendono da 68 a 67 così come scendono anche gli ospedalizzati negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo: da 10 a 9, significa che nell'ultimo giorno c'è stata un'altra guarigione. Tornano invece ad aumentare i nuovi contagiati dal coronavirus in Liguria: a fronte di 138 nuovi guariti con doppio test negativo e 4 decessi registrati nelle ultime ventiquattr’ore si contano 20 positivi in aggiunta rispetto a ieri. A livello regionale il totale dei casi è di 2204, dal conto come illustra la voce nella tabella regionale sono esclusi i decessi 1.511 (+4) deceduti e le 6137 persone guarite, ben 138 in più di ieri. In tutta la regione sono segnalati anche gli asintomatici, che scendono a 2091. Aumenta il numero delle persone in isolamento domiciliare che sale a 132, 7 in più rispetto a ieri. Scende ancora il numero totale delle sorveglianze attive: 478 in tutta la Lugiria.



I casi

SAVONA 333

LA SPEZIA 67

IMPERIA 224

GENOVA 1578

altro/in fase di verifica 2

TOTALE 2204 (esclusi 1.511 deceduti e 6137 guariti)



Ospedalizzati media intensità e Terapia intensiva

Totale: 113 (3)

Asl1 20 (1)

Asl2 33 (1)

Ospedale Policlinico San Martino 12 (1)

Ospedale Evangelico 0 (0)

Ospedale Galliera 9 (0)

Ospedale Gaslini 0 (0)

Asl3 Villa Scassi 25 (0)

Asl3 Gallino 0 (0)

Asl3 Micone 0 (0)

Aal3 Colletta 0 (0)

Asl4 Sestri Levante 5 (0)

Asl4 Lavagna 0 (0)

Asl5 9 (0)



Il dettaglio: asintomatici, sintomatici, isolamenti domiciliari e totale dei guariti. La differenza dei dati dal giorno precedente



Asintomatici 2091 (-111)

Sintomatici (Febbre o tosse o dispnea) 113 (-11)

Isolamento domiciliare 132 (7)

TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 6137 (+138)



Sorveglianze attive

ASL 1 67

ASL 2 111

ASL 3 189

ASL 4 46

ASL 5 65

Liguria 478



Schede decessi 1.511 (+4)