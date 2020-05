Covid-19, in Liguria prosegue il calo di positivi e ricoverati

Liguria - Cala di 18 unità il numero dei positivi al coronavirus in provincia della Spezia: ora sono 158. Gli ospedalizzati in Asl 5 sono oggi 31, 4 in meno rispetto a ieri, sempre 3 quelli in terapia intensiva. A livello regionale gli ospedalizzati con Covid-19 sono 322, 23 in meno da ieri. Per quanto riguarda le sorveglianze attive alla Spezia sono 201, meno di ieri, quando se ne registravano 211. Sempre in base ai flussi ministeriali di concerto con Alisa, calano i casi positivi in tutta la regione, che riporta il seguente dato: 4264 (meno 57 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono aumentati di 10 unità i pazienti morti con positività al Covid-19 in Liguria, portando il totale dei decessi a 1.384. Nessuno di questi decessi si è verificato nello Spezzino.



Il riepilogo dei dati regionali

DATI FLUSSO MINISTERIALE

TOTALE test effettuati 85140(+1547 rispetto a ieri)



Positivi in Liguria 4264 (-57)



I casi provincia per provincia

SAVONA 714 (-14)

LA SPEZIA 158 (-18)

IMPERIA 561

GENOVA 2827

altro/in fase di verifica 4



Ospedalizzazioni (di cui in Terapia intensiva)

Ospedalizzati totali 332 (22)

ASL1 55 (4)

ASL2 59 (3)

Ospedale Policlinico San Martino 53 (7)

Ospedale Evangelico 7 (0)

Ospedale Galliera 55 (0)

Ospedale Gaslini 2 (0)

ASL 3 Villa Scassi 40 (5)

ASL 3 Gallino 0 (0)

ASL4 Sestri Levante 30 (0)

ASL4 Lavagna 0 (0)

ASL5 31 (3)



Isolamenti domiciliari 1846 (-58)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2086 (+29)

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 3639 (+79)



Sorveglianze attive

ASL 1 144 (+4)

ASL 2 375 (-33)

ASL 3 353 (+8)

ASL 4 262 (-2)

ASL 5 201 (-10)

Liguria 1335 (-33)



Schede decessi 1384 (+10)