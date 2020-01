Costa Smeralda ferma a Civitavecchia. Si attendono le direttive del ministero

Liguria - Riguardo all’episodio relativo alla nave da crociera, ferma al porto di Civitavecchia e che fra domani e dopodomani è attesa in Liguria, prima per lo scalo alla Spezia (leggi qui il lancio di Cds) poi per il traguardo in quel di Savona, la Regione Liguria spiega: "A proposito del caso sospetto di nuovo Coronavirus, siamo in attesa di ricevere dal Ministero della Salute e dall’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), i risultati delle indagini epidemiologiche e di laboratorio, oltre alle indicazioni procedurali da seguire".