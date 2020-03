Coronavirus, traghetto GNV in isolamento a Genova

Liguria - Il traghetto Rhapsody, della Grandi Navi Veloci, è in isolamento nel porto di Genova: la nave si trova ormeggiata nell'area delle riparazioni navali. A bordo ci sono circa cinquanta marittimi che si sono sottoposti a visite mediche a cura della Sanità Marittima. La decisione di isolare il personale è legata a un caso di Coronavirus: un passeggero, sbarcato in un porto della Tunisia lo scorso 27 febbraio, è infatti risultato positivo al Covid-19.



Il personale di Riparazioni Navali è stato fatto allontanare: la GNV Rhapsody aveva già in programma lavori di riparazione nei bacini genovesi, le operazioni potranno avere inizio al termine dell'isolamento. "La Compagnia - si legge in una nota diffusa da GNV - ha da tempo costituito un apposito comitato interno di coordinamento per garantire la più efficace e tempestiva implementazione delle misure di prevenzione disposte e raccomandate dalle autorità competenti.



In generale, a tutela della salute dei propri passeggeri, la Compagnia ha da tempo attivato una serie di misure che comprendono un rafforzamento delle attività già previste di sanificazione e igienizzazione delle proprie navi, la diffusione a bordo delle informazioni previste dalle autorità sanitarie in materia di prevenzione e l’introduzione di uno screening prima della partenza delle condizioni di temperatura dei passeggeri, anche nei casi in cui questo non sia previsto dalle singole autorità portuali".