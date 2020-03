Coronavirus, secondo caso in isolamento a Rapallo

Una seconda persona messa in quarantena dopo essere stata in contatto con la signora di Piacenza.

Liguria - Secondo caso sospetto di Coronavirus in isolamento a Rapallo. Si tratterebbe del fabbro che la signora piacentina, risultata poi positiva al Coronavirus, aveva chiamato per sostituire la serratura della porta della propria casa. Essendo venuto a contatto con la signora l'uomo è stato messo in quarantena precauzionale. In merito alla signora di Piacenza si è espresso anche il comune di Rapallo facendo sapere che: "La signora è probabilmente arrivata a Rapallo il 26 febbraio, non conoscendo la natura del malessere del marito, che è risultato positivo al coronavirus successivamente e ha dichiarato di non essere uscita di casa a Rapallo”. Dal comune aggiungono che la zona adiacente all'abitazione, che ha ingresso separato, è già stata sanificata.