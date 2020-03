Coronavirus, in Liguria novantatré contagi in più

Liguria - Da 524 a 617. Non si arresta il numero dei contagi verificati in Liguria. Rispetto a ventiquattro ore fa sono 93 in più i soggetti positivi al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza si contano 50 morti complessivi. Per quanto riguarda lo Spezzino, diminuiscono gli ospedalizzati dai 37 di ieri ai 33 odierni, ma le terapie intensive salgono a dieci, ieri erano otto. Scendono anche le sorveglianze attive: per quel che concerne Asl5 erano 453 ieri, sono 406 oggi.



Persone positive: 617, di cui:

• Ospedalizzate 328 persone (9 in più di ieri) di cui 73 in terapia intensiva ( + 7) così suddivisi:

Asl1 - 39 (di cui 8 in terapia intensiva)

Asl2 - 89 (12 in terapia intensiva)

Asl3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 3

Asl3 Villa Scassi – 17

Asl3 Micone di Sestri Ponente - 1

Asl4 – 13 (4 terapia intensiva)

Asl5 - 33 (10 in terapia intensiva)

San Martino – 85 (24 in terapia intensiva)

Galliera - 30 (7 in terapia intensiva)

Evangelico – 38 (8 in terapia intensiva)



• Al Domicilio 247 (+75)



Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa): 42 (9 in più di ieri)



Persone in sorveglianza attiva - 1635 totali di cui:

Asl1 – 282

Asl2 – 316

Asl3 – 273

Asl4 – 358

Asl5 – 406