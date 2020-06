Coronavirus, il bollettino dalla Liguria: 911 positivi individuati con il contact tracing

Liguria - Nuo bollettino coronavirus in Liguria emesso in base ai flussi Alisa-Ministero della Salute. Con 1216 in più, giungono a 139.910 i test affettuati: 9940 i casi positivi, compresi i guariti con due test negativi e i deceduti, 911 i positivi individuati da test di screening o contact tracing, dal 1° giugno 2020. Sempre dalla medesima data sono 9029 i casi positivi in pazienti sintomatici (dal 1/6/2020). Oggi i positivi della Liguria sono 1536, 41 meno di ieri: 166 sono residenti a Savona, 22 alla Spezia, 145 a Imperia, 1014 a Genova oltre a 31 liguri fuori dai confini regionali, 158 in fase di verifica



Ammontano a 60 gli ospedalizzati complessivi. In Asl1 sono rimasti in 9 di cui uno in rianimazione, che è anche l'unico in tutta la Regione. In Asl 2 (-3 rispetto a ieri), al San Martino 8, al Galliera 10, a Villa Scassi 13, in Asl4 a Sestri Levante 6, in Asl5 stabili cinque. Duecentouno persone in isolamento domiciliare, otto in più di ieri, mentre il totale dei guariti è 6849 con quaranta persone in più. Infine le sorveglianze attive: in Asl1 sono 74, in Asl2 84, in Asl3 135, in Asl4 67, in Asl5 66. I decessi sono 1.555, due in più di ieri. Rimangono 141 i decessi in Asl5.