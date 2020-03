Coronavirus, donna chiusa in casa da 24 ore con la salma del marito

Liguria - La paura del possibile contagio del Coronavirus si porta con sé anche a storie drammatiche come quella di Borghetto Santo Spirito piccolo comune in provincia di Savona dove una donna si trova da sola isolata tra le mura domestiche da oltre 24 ore con il corpo esanime del marito 76enne riverso sul pavimento senza che lo stesso possa essere rimosso a seguito del protocollo sanitario previsto per l'emergenza da Covid-19.



L'uomo potrebbe essere spirato anche per un arresto cardiaco, ma il momento vissuto dal territorio nazionale alimenta paure. Rimane infatti il sospetto che il 76enne possa essere deceduto per contagio da Coronavirus di cui mostrava sintomi riconducibili all'infezione. Si teme quindi che anche la signora del defunto possa aver contratto l'infezione. E' stata proprio la donna ad allertare il 118 che è intervenuto mandando i volontari del soccorso che si trovano ora in quarantena dopo l'infruttuoso tentativo di rianimazione.



“In riferimento al caso della donna di Borghetto Santo Spirito che si trova nella propria casa con la salma del marito, deceduto la scorsa notte - si legge in una nota stampa – Asl2 precisa che l’azienda esprime vicinanza alla famiglia e in particolare alla vedova. Ieri sera si è recato nell’abitazione personale incaricato, non di ASL 2, per l’adeguata sistemazione del defunto, in attesa del referto del tampone faringeo. Stamattina secondo le procedure di legge, si provvederà al trasferimento della salma e agli accertamenti del caso”.



La signora ha ricevuto anche una telefonata di solidarietà da parte del governatore di Regione Liguria Giovanni Toti.