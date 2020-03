Coronavirus, altra vittima in Liguria

Liguria - Un paziente di 87 anni, ricoverato dal 7 marzo nel reparto di Malattie Infettive all’Ospedale di

Sanremo, è deceduto questa notte. L’uomo, residente a Pontedassio, era risultato positivo al Covid-19 e presentava un quadro clinico caratterizzato da importanti patologie pregresse. Il 7 marzo, il paziente era stato trasportato con ambulanza al Pronto Soccorso di Imperia per poi essere trasferito nel reparto di Malattie Infettive. I decessi - dato Protezione civile - salgono quindi a 12 sul territorio regionale, ma il numero chiaramente potrebbe variare in relazione all'esame di alcune salme, come detto ieri dal presidente Toti: infatti il Covid 19 può essere in determinati casi una concausa, e non la causa, del decesso.