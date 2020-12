Coronavirus, 263 nuovi casi in Liguria, due morti nello Spezzino

Liguria - Sono 263 (di cui 46 nell'Asl5) i nuovi casi di coronavirus in Liguria secondo l’ultimo bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a un totale di 4277 tamponi molecolari. Quindi il tasso di positività rispetto ai test orofaringei è di 6,14%. Secondo lo stesso bollettino emerge anche che nelle ultime 24 ore sono stati realizzati anche 3177 tamponi rapidi.



Al momento in Liguria ci sono quindi 8479 casi di covid “attivi”. Le persone guarite, con doppio tampone che lo certifica o perché superati i 21 giorni dalla manifestazione degli ultimi sintomi, sono state 535. Sono 22 le persone morte a causa del covid e registrate nelle ultime 24 ore. Si tratta di decessi avvenuti tra il 28 novembre e la giornata di ieri. Tra loro anche un paziente di 49 anni, morto al Villa Scassi, una delle più giovani vittime di covid dall’inizio dell’emergenza. Per quanto riguarda lo Spezzino si contano due decessi: una donna di 82 anni morta al San Bartolomeo di Sarzana, un uomo di 74 anni morto al Sant'Andrea della Spezia.



Sono 28 in meno rispetto a ieri i pazienti ricoverati in ospedale, in totale 859 in Liguria con le terapie intensive che scendono a 77. Calano anche le quarantene di persone asintomatiche o curate a casa loro, 268 meno di ieri e quindi 7610 in totale. I cittadini in sorveglianza attiva, ovvero in osservazione e che non possono muoversi da casa perché contatti di caso positivo o casi sospetti, sono 6893, di cui 3379 a Genova.



CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 992

LA SPEZIA 1.411

IMPERIA 724

GENOVA 4.701

Residenti fuori Regione/Estero 260

altro/in fase di verifica 401

TOTALE 8.489



Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1):22

SAVONA (Asl 2): 49

GENOVA: 142, di cui:

· Asl 3: 108

· Asl 4: 34

LA SPEZIA (Asl 5): 46

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4