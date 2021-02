Controlli sulla ferrovia, ritardi sulla linea Genova-La Spezia

Liguria - Dalle 7:20 di questa mattina si segnala il traffico dei treni molto rallentato per un controllo tecnico a un treno tra Genova Nervi e Recco. I treni coinvolti hanno subito un ritardo anche di 30 minuti. L’ultimo aggiornamento delle 8:40 da parte di Ferrovie dello Stato conferma in corso ancora rallentamenti con un maggior tempo di percorrenza per i treni in viaggio fino a mezzora.



Questi i treni direttamente coinvolti:

• FB 8605 Genova Piazza Principe (7:05) – Roma Termini (12:03)

• RV 12321 Savona (6:00) – Pisa Centrale (10:38)

• R 12331 Ventimiglia (5:50) – Sestri Levante (9:28)

Questi invece i treni parzialmente cancellati:

• R 22819 Genova Voltri (6:22) – Recco (7:45): limitato a Genova Nervi (7:17)

• R 22821 Savona (6:28) – Recco (8:07): limitato a Genova Nervi (7:45)