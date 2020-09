Continua la depressione sul Mediterraneo: rischio rovesci

Liguria - Sul nostro continente e sul Mediterraneo permane un'attiva circolazione depressionaria in quota con minimo al suolo in spostamento tra Ligure e Tirreno che richiama nuovamente correnti umide meridionali sulla nostra regione mantenendo condizioni di spiccata variabilità. Soleggiato con frequenti passaggi nuvolosi a Ponente, variabile con possibili piogge in risalita dal mare, localmente anche a carattere di rovescio, su Centro e Levante.

Umidità su valori medio-bassi. Venti in prevalenza settentrionali deboli o moderati con rari rinforzi fino a forti; temporanea rotazione da Est-SudEst a Levante al mattino. Mare in progressivo calo a cominciare da Ponente fino a generalmente mosso sottocosta, molto mosso al largo.



(fonte Arpal)