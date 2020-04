Continua il tempo incerto, possibili piovaschi oggi e domani

Liguria - Oggi nuvolosità variabile e qualche rovescio isolato nelle aree interne; al mattino residui piovaschi ancora su Spezzino. Venti generalmente moderati da Sud, Sud-Est con temporanei rinforzi. Mare da mosso a molto mosso, in particolare sulla riviera di Levante. Temperature in ripresa nei valori massimi.

Domani atteso un peggioramento con piogge diffuse sul Centro Levante, più asciutto a Ponente dove potrà affacciarsi qualche timida schiarita. Possibili rovesci o temporali in particolare nelle aree interne del Centro Levante. Venti tra deboli e moderati meridionali con rinforzi in particolare sui rilievi. Mare tra mosso e molto mosso. Temperature stazionarie nei valori minimi, in calo le massime.



(fonte Arpal)