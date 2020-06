Liguria - Sulla A12 Genova-Livorno, tra Chiavari e Rapallo, verso Genova, ci sono 9 chilometri di coda per un incidente tra 1 camion e due auto avvenuto all'altezza del km 28+500 in presenza di uno scambio di carreggiata. E' in atto un senso unico alternato e ci sono incolonnamenti per 2 chilometri verso Livorno tra Recco e Chiavari. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i soccorso meccanici e sanitari.