Cinque decessi a Sarzana, crescono di 84 i positivi

Liguria - Giornata pesante per l'ASL5 nella battaglia contro il Covid. Ieri all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana sono venuti a mancare cinque pazienti, quattro uomini ed una donna, che portano il totale da inizio pandemia a 223. Avevano rispettivamente 63, 72, 74, 75 e 92 anni. Il bollettino odierno emesso da Alisa aggiorna la conta della vittime in Liguria aggiungendone altre 29, di cui 23 decedute tra 18 e 20 novembre. Il totale per la regione arriva quindi ormai a 2207.



Ospedalizzati. Non può quindi essere del tutto una buona notizia l'alleviarsi della pressione ospedaliera. Oggi si liberano in totale 28 posti letto: rimangono 1410 ricoverati di cui 120 in terapia intensiva. Calano tutte le ASL, tranne quella Savonese (+9): ASL1 (-3), ASL3 (-1) e ASL 4 (-2). Anche l'ASL5 Spezzino segnala un -3 e ora ci sono 150 pazienti in degenza ordinaria e 13 in terapia intensiva così distribuiti: 145 e 10 per Sarzana, 5 e 3 per la Spezia. Numeri in flessione anche al San Martino di Genova (che oggi conta però dieci vittime): -31 gli ospedalizzati.



Positivi. Sono 761 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.647 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio dei nuovi positivi: ASL1 +87 (2 settore sociosanitario), ASL2 +92 (2 settore sociosanitario), ASL3 +485 (43 settore sociosanitario) e ASL4 +13. In ASL5 individuati 84 nuovi positivi, 20 come contatto di caso confermato

e 64 da attività di screening.

I casi totali sono dunque 16.194: Savona 1683, La Spezia 2267, Imperia 1651 e Genova 9570. I residenti fuori regione o all'estero sono 299. Ci sono anche 724 tamponi in in fase di verifica.



Guariti*. Sono ben 1942 i guariti oggi, che portano il totale a 28354.



Sorveglianze attive. Sono 13.130 gli individui in sorveglianza attiva. In ASL1 sono 3714, in ASL2 1870, in ASL3 5550, in ASL4 1247 e in ASL5 749.



Isolamento domiciliare. Sono in 14.544 con una flessione di 1.045.









* (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)