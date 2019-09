Cinghiale uccide un anziano nell'entroterra di Genova

Liguria - Una ferita procurata da un cinghiale, questa probabilmente la causa della morte di un 78enne trovato questa notte senza vita nel suo orto di Rovegno. A far scattare le ricerche era stato il nipote che non riusciva a mettersi in contatto con l'anziano.

A far luce sulla vicenda e a chiarirne le dinamiche sono impegnati i Carabinieri della stazione di Chiavari. Alcune le ipotesi al vaglio come quella secondo la quale l'uomo abbia ferito inavvertitamente l'ungulato che ferito ha poi furiosamente attaccato l'uomo. L'altra ipotesi suggerita dai parenti è che il 78enne abbia cercato di allontanare un gruppo di cinghiali che stava provocando danni al suo orto. Grazie all'intervento della scientifica è stata esclusa l'ipotesi che l'anziano potesse essere morto per un colpo partito dal proprio fucile, rimane valida la tesi che ad essergli fatale sia stata la ferita del cinghiale.