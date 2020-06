Cielo coperto con schiarite in arrivo soprattutto dal pomeriggio

Liguria - Al mattino nuvoloso tra Savonese e Genovese, irregolarmente nuvoloso altrove con schiarite anche ampie su Spezzino ed Imperiese. Al pomeriggio schiarite anche ampie lungo le aree costiere, ancora nubi basse nell'entroterra, soprattutto del Centro-Ponente. Umidità su valori alti. Venti inizialmente deboli da SE su Centro-Levante da E/NE a Ponente, in rinforzo dal pomeriggio fino a localmente forti lungo le coste esposte. Mare inizialmente poco mosso in aumento fino a mosso; dal pomeriggio ulteriore aumento del moto ondoso soprattutto a Levante fino a molto mosso. La Protezione civile segnala venti in rinforzo fino a 40-50 km/h, mari mossi in aumento fino a molto mossi a Levante.



(fonte Arpal)