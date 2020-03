Chiuso per una notte il tratto Chiavari-Sestri

Liguria - Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire un intervento sulle barriere antirumore, previsto in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiavari e Sestri Levante, verso Sestri Levante/Livorno. "Di conseguenza, sarà chiusa l'entrata della stazione di Lavagna, verso Sestri Levante/Livorno e non si potrà usufruire dell'area di servizio "Riviera sud", situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Sestri Levante", spiega in una nota Autostrade per l'Italia.