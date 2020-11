Calano ricoveri in Liguria, ma non al San Bartolomeo

Liguria - Forte calo dei ricoverati negli ospedali liguri, ma è proprio l'ASL5 Spezzino l'eccezione. Il bollettino Alisa del 21 novembre 2020 segnala 50 posti letto liberati nelle ultime 24 ore: calano in ASL1 (-1), in ASL2 (-17), al San Martino (-13), al Galliera (-6), in ASL3 (-8) e in ASL4 (-3). Unico a crescere è il San Bartolomeo di Sarzana, che conta a oggi un paziente in più. In ASL5 ci sono 151 ricoverati con 15 terapie intensive. La distribuzione: 146 e 12 a Sarzana, 5 e 3 al Sant'Andrea della Spezia.



Decessi. Un uomo di 85 anni ha perso la vita nel nosocomio della Val di Magra ieri sera. In totale la Liguria aggiorna con venti nuove vittime la propria conta, quasi tutti da area genovese: 10 al San Martino, 8 a Villa Scassi e uno al Galliera. L'età è compresa tra 44 e 95 anni. I deceduti totali sono 2227.



Positivi. Sono 761 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6.476 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio dei nuovi positivi: ASL1 +126, ASL2 +56 (7 in rsa), ASL3 +464 (18 rsa), ASL4 +1 e ASL5 +114 (24 contatto caso confermato, 90 attività screening). In totale i positivi sono 15.988 in Liguria: Savona 1679, La Spezia 2275, Imperia 1660, Genova 9366. I residenti fuori regione o all'estero sono 307 mentre i tamponi in fase di verifica sono 701. I positivi (esclusi guariti e decessi), scendono di 206 unità.



Guariti*. I guariti sono 907 in più che portano il totale a 29301.



Isolamento domiciliare. Il totale dei liguri a casa è di 14513 individui, in decrescita di 31.



Sorveglianza attiva. In ASL1 sono 3660, in ASL2 1744, in ASL3 5432, in ASL4 1215, in ASL5 642. Il totale regionale è di 12693.



* (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)