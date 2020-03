Calano i ricoveri in provincia, estubato il consigliere comunale

Liguria - Sono 2.645 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 226 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 1.243 sono gli ospedalizzati, di cui 166 in terapia intensiva, sono al domicilio 1.034 persone (148 in più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 368 (33 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 52 (9 più di ieri), le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 377 (19 più di ieri).



Per quanto riguarda la provincia della Spezia il numero di casi secondo la Protezione civile regionale è pari a 233, in leggera ascesa rispetto a quelli registrati ieri. Cala, invece, il numero dei ricoverati, scesi da 138 a 129. Restano 15 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Per molti giorni tra loro è stato annoverato il consigliere comunale affetto da coronavirus, rimasto intubato per oltre due settimane: da ieri il membro del consiglio comunale è estubato e le sue condizioni sono in miglioramento.



Il dettaglio



I 1.243 ospedalizzati sono così suddivisi:



• Asl1 - 205 (22 in terapia intensiva)

• Asl 2 - 167 (31 in terapia intensiva)

• San Martino – 270 (43 in terapia intensiva)

• Evangelico – 66 (8 in terapia intensiva)

• Galliera – 140 (17 in terapia intensiva)

• Asl 3 Villa Scassi – 192 (21 in terapia intensiva)

• Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 6

• Asl 4 - 68 (9 in terapia intensiva)

• Asl 5 - 129 (15 in terapia intensiva)



Le persone in sorveglianza attiva sono 3334, così suddivise:



• Asl 1 - 731

• Asl 2 - 739

• Asl 3 - 865

• Asl 4 - 361

• Asl 5 - 638