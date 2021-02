Calano ancora le terapie intensive Covid in Asl 5

Liguria - Sono dieci le vittime inserite nella lunga lista di chi ha perso la vita con il Covid in Liguria. Il totale in regione arriva a 3.408 persone. Sette quelli riferiti agli ultimi due giorni, tra cui il 48enne che perso la sua battaglia a Sarzana. Ieri al San Martino due uomini di 90 e 86 anni ed una donna di 80 anni; a Villa Scassi un uomo di 72 ed una donna di 88 anni.



Positivi. Sono 489 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.865 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 2.932 tamponi processati con test antigenico rapido effettuati nelle ultime 24 ore. Il dettaglio riferito alla residenza della persona testata: Imperia 101, Savona 106, Genova 201, La Spezia 81.

Il numero dei casi positivi, esclusi decessi e guarigioni, cresce di 158. Sono ad oggi 5.515 così suddivisi: Savona 1.092, La Spezia 822, Imperia 1.010 e Genova 2.322. I residenti fuori regione o all'estero sono 115. I tamponi in fase di verifica sono 154.



Ospedalizzati. Scende il numero di ricoverati nei reparti Covid. Ad oggi sono 691 con 64 terapie intensive, ovvero 14 in meno rispetto a ieri. Crescita di peso ad Imperia (+12), calo in tutte le altre ASL. In ASL2 -4, in ASL3 -3, invariata ASL4; calo anche al San Martino (-9) e al Galliera (-6). Nello Spezzino gli ospedalizzati sono 142 (-4), con 6 terapie intensive. Al San Bartolomeo di Sarzana 136 pazienti con 5 gravi, al Sant'Andrea della Spezia 6 pazienti con una terapia intensiva.



Isolamento domiciliare. Ci sono 3.712 individui, -22 rispetto a ieri.



Guariti.* Sono 61.854 i guariti, 321 nelle ultime 24 ore.



Sorveglianza attiva. In Liguria ci sono 5.284 persone. Questo il dettaglio: in ASL1 2.069, in ASL2 892, in ASL3 1.157, in ASL4 275 ed in ASL5 891.





* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)