Cade sul sentiero con la mountain bike: doppia frattura esposta

Liguria - Tecnici del Soccorso Alpino Liguria in azione presso la località Punta Baffe, non lontano da Sestri Levante, questa mattina poco prima delle 11. Un ciclista 68enne, durante una discesa su sterrato, è caduto fuori dal sentiero procurandosi una frattura scomposta ed esposta della tibia e del perone della gamba sinistra e numerose escoriazioni. Una volta stabilizzata la frattura ed immobilizzato con ked e collare dalla squadra con medico, lo sportivo è stato trasportato con barella portantina insieme ai Vigili del fuoco in uno spiazzo adatto al recupero dell'infortunato tramite verricello con l’elicottero. L’uomo è così stato trasportato al San Martino di Genova.