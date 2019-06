Cade da una piana di 5 metri mentre dorme

Liguria - Missione di soccorso sulle alture di Genova per un elicottero sezione volo della Guardia Costiera di Sarzana. Decollato di prima mattina per il recupero di un infortunato politraumatizzato presso il rifugio del Monte di Santa Croce, tra Pieve Ligure e Bogliasco, su segnalazione della squadra del Soccorso Alpino, con il quale la base aeromobili delle Capitanerie di porto di Sarzana ha siglato un protocollo di collaborazione nel mese di aprile 2015 per la ricerca e il soccorso in ambiente impervio.

Un uomo, che dormiva sul prato di fianco al rifugio, è caduto da un terrazzamento per circa 5 metri. Gli amici sentendo i suoi lamenti hanno chiamato i soccorsi. Una squadra del Soccorso Alpino è arrivata sul posto insieme a Vigili del fuoco e Croce Rossa di Sori. L'uomo lamentava forti dolori, presentava un trauma alla spalla e un trauma cranico. Per questo è stato richiesto l'intervento urgente degli specialisti di Sarzana.

L’elicottero, con a bordo un equipaggio completo per il soccorso comprensivo di un medico del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, ha raggiunto l’area di operazioni in pochi minuti.

L’infortunato, un 55enne genovese, sempre rimasto cosciente, è stato trasferito presso la piazzola dell’ospedale San Martino di Genova, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario.