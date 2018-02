Boschi, nel 2017 distrutti oltre quattromila ettari di vegetazione

Le stime ufficializzate dall'assessore regionale Stefano Mai.

Liguria - "Sono stati 3.924 gli ettari di vegetazione andati distrutti nel 2017 in Liguria contro i 1187 del 2016, e di questi 3 mila sono stati bruciati in 15 giorni di gennaio. Le persone denunciate dai carabinieri forestali per gli incendi nel 2017 sono state 78, 42 nel 2016": sono alcuni dei dati emersi dal convegno organizzato ieri alla Borsa di Genova dal comando Carabinieri tutela forestale e Regioni Liguria e Piemonte, presenti il prefetto di Genova Fiamma Spena, l'assessore alla Protezione civile piemontese Alberto Valmaggia e l'assessore regionale ligure all'agricoltura Stefano Mai.



Investimenti - Mai ha ricordato "che nel 2016 abbiamo investito 2 milione e mezzo di euro, di cui 2 serviti per garantire la presenza di elicotteri in grado di fronteggiare in modo tempestivo i roghi». «Dopo il passaggio della Forestale all'Arma dei carabinieri in prima linea contro i roghi ci sono vigili del fuoco e volontari: oggi in Liguria - ha ricordato Mai - abbiamo 200 squadre di volontari per un totale di 1.900 operatori".