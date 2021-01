Bassetti: "Domani incontro Digos e Postale, chi mi ha minacciato sarà perseguito"

Liguria - “Stamattina ero con l'autorità di pubblica sicurezza, domani incontrerò Digos e Polizia postale: tutti quelli che hanno ritenuto insultarmi e minacciarmi attraverso i social network saranno perseguiti a norma di legge”. Parola del prof. Matteo Bassetti, alla guida degli Infettivi del San Martino e fresco di nomina a responsabile del Dipartimento interaziendale di Malattie infettive della Liguria. Il camice bianco, intervenuto nel corso della quotidiana conferenza stampa in Regione, è stato perentorio, chiarendo quindi di non essere disposto a ignorare la mole di attacchi ricevuti per essersi pubblicamente vaccinato contro il Covid-19. Bassetti si è altresì definito “moderatamente ottimista” in merito agli sviluppi della pandemia. “È chiaro che ci sarà un aumento dei casi, ma credo che quanto fatto negli ultimi mesi, soprattutto in collaborazione con i medici di medicina generale, ci consentirà di affrontare l'eventuale recrudescenza sia in ambito ospedaliero sia a livello di sanità territoriale”.