Autostrade da bollino rosso, domani sciopero dei casellanti

Liguria - Traffico autostradale da bollino rosso fino a stasera, con traffico intenso per il controesodo dei rientri verso le città e per le ultime partenze verso le località turistiche. In vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nell'intera giornata, dalle 7.00 alle 22.00. E in vista dello sciopero nazionale indetto oggi dalle organizzazioni sindacali di categoria dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle ore 02.00 di lunedì 26 agosto, Autostrade per l'Italia ricorda di aver attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani in una domenica di contro-esodo: potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia. Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico è stata rafforzata la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti, così da garantire un presidio di assistenza e informazione agli automobilisti durante le ore dello sciopero.