Autostrade, chiusure ai caselli di Lavagna, Rapallo e Chiavari

Liguria - A partire da stanotte, con orario dalle 22 alle ore 6, e per le prossime tre notti il casello autostradale di Lavagna risulterà chiuso sia in entrata che in uscita a causa di lavori di manutenzione. In seguito le chiusura riguarderanno anche i caselli di Rapallo e Chiavari come di seguito riportato dallo schema allegato tratto dal sito di Autostrade per l'Italia.



Dal sito di Autostrade

Lavagna – Entrata Chiusa (Km 41.1 – direzione: Rosignano)

Lavagna in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/12/2019 al giorno 19/12/2019 verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Chiavari.



Lavagna – Uscita Chiusa (Km 41.1 – direzione: Rosignano)

L’uscita di Lavagna e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/12/2019 al giorno 19/12/2019 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Chiavari.



Rapallo – Entrata Chiusa (Km 28.4 – direzione: Rosignano)

Rapallo in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 18/12/2019 al giorno 20/12/2019 verso Livorno per lavori.



Rapallo – Uscita Chiusa (Km 28.4 – direzione: Rosignano)

L’uscita di Rapallo e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 18/12/2019 al giorno 20/12/2019 provenendo da Genova per lavori.



Chiavari – Entrata Chiusa (Km 38.3 – direzione: Genova)

Chiavari in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 23/12/2019 al giorno 24/12/2019 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.