Autostrade, atteso il rientro nelle grandi città: si prospetta una domenica difficile

Liguria - Sarà una domenica difficile per chi dalle riviere dovrà tornare nelle grandi città del Nord dopo il fine settimana di relax.

In una nota Autostrade, "in relazione ai flussi di traffico attesi per i rientri del fine settimana e alle cantierizzazioni che in questo periodo interessano le autostrade liguri, nella giornata di domenica 21 giugno soprattutto nelle fasce orarie del pomeriggio-sera sono previsti tempi di percorrenza notevolmente superiori alla media soprattutto lungo la A10 Genova-Savona e A12 Genova-Sestri Levante in entrambi i casi in direzione del capoluogo ligure".



"Agli utenti che intendono mettersi in viaggio lungo le suddette autostrade nella giornata di domani si consiglia a chi dalla riviera di ponente è diretto verso Piemonte/Lombardia in alternativa al percorso A10/A26 è possibile utilizzare la A6 Torino-Savona verso Torino tramite cui raggiungere la A21 Torino-Piacenza-Brescia o la A4 Torino-Trieste da cui proseguire in direzione est. A chi dalla riviera di levante è diretto verso Piemonte/Lombardia in alternativa al percorso A12/A7 è possibile utilizzare la A15 Parma-La Spezia verso La Spezia tramite cui raggiungere la A1 Milano-Napoli per poi procedere in direzione di Milano, oppure, all'altezza di Piacenza prendere la A21 verso Torino o verso Brescia a seconda delle destinazioni".