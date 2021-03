Autostrada A12, ancora disagi: chiuso il tratto Chiavari-Rapallo e non solo

Liguria - Ancora chiusure questa sera sull’autostrada A12. Chiuso l’allacciamento con l’A7 e il tratto tra il casello di Chiavari e quello di Rapallo. Ecco il comunicato di Società Autostrade.



Allacciamento A7/A12 – Allacciamento Chiuso (Km 128.7 – direzione: Genova)

Chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 22:00 del 31/03/2021 provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno : Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.



Allacciamento A7/A12-Genova Bolzaneto – Tratto Chiuso (Km 125.8 – direzione: Milano)

Tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto fino alle 06:00 del 01/04/2021 per lavori





Chiavari-Rapallo – Tratto Chiuso (Km 28.4 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Chiavari e Rapallo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/03/2021 al giorno 16/03/2021 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Rapallo.