Asl5, ricoveri e rianimazioni stazionarie, tornano a salire le sorveglianze attive

Liguria - Trecentodiciassette positivi nella provincia della Spezia, 13 in meno di ieri. Di questi, 56 risultano ricoverati negli ospedali della Spezia e Sarzana e 7, esattamente come ieri, le terapie intensive. Questo in sintesi il bollettino dell'Asl5 per l'emergenza sanitaria. I casi positivi in Liguria sono ad oggi 5218, rispetto a ieri 30 in meno.



Provincia:

SAVONA 866

LA SPEZIA 317

IMPERIA 879

GENOVA 3148

altro/in fase di verifica 8



Ospedalizzati, terapie intensive, differenze rispetto a ieri:

ASL1 115 (10) -6

ASL2 100 (9) 1

Ospedale Policlinico San Martino 139 (25) -4

Ospedale Evangelico 25 (0) 0

Ospedale Galliera 103 (3) -3

Ospedale Gaslini 3 (0) 0

Asl3 Villa Scassi 88 (12) -1

Asl3 Gallino 0 (0) 0

Asl3 Micone 0 (0) 0

Asl3 Colletta 0 (0) 0

Asl4 Sestri Levante 49 (6) -4

Asl4 Lavagna 0 (0) 0

Asl5 56 (7) 0



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 154

ASL 2 561

ASL 3 426

ASL 4 333

ASL 5 389



Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2830 (-26 di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1710 (13 più di ieri)

Guariti con due test consecutivi negativi 1973 (71 più di ieri)