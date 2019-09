Asfaltature in Viale della Pace, stop a sosta e transito

Liguria - Nuovo manto stradale per il Viale della Pace che sarà off-limits al transito e alla sosta dei veicoli da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre per lavori di asfaltatura.

Lo stabilisce l'ordinanza n. 193 firmata stamani dal comandante della polizia locale Roberto Franzini, il quale ha accolto la richiesta avanzata dalla ditta esecutrice Ediltecnica srl che per motivi tecnici ha chiesto di posticipare i lavori, già calendarizzati, proprio al 30 settembre.

Nel dettaglio l'ordinanza stabilisce la chiusura al transito traffico e alla sosta nel viale Della Pace dalle ore 8 del 30 settembre alle ore 18 del 4 ottobre nel tratto da via Gori a via Paganino dalle ore 8 del 1 ottobre alle ore 18 del 4 ottobre nel tratto compreso da via Paganino a via Dante Alighieri.