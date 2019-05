Arrestati cinque topi d'appartamento: avevano colpito anche alla Spezia

Liguria - Da Livorno a Genova, senza risparmiare La Spezia. Agivano su un territorio molto vasto i cinque topi d'appartamento arrestati dalla Polizia genovese, avendo colpito anche a Pisa, Viareggio e Massa. Le loro attenzioni si concentravano sulle casseforti, con soldi, assegni, carte di credito, gioielli, orologi e anche armi. Dopo mesi di indagini gli inquirenti hanno chiuso il cerchio, sgominando una banda di georgiani specializzata in furti in abitazione. L'utilizzo del grimaldello bulgaro, strumento in grado di aprire le serrature delle porte blindate, era uno dei segni distintivi della gang. Sono ben 18 i furti che gli investigatori attribuiscono ai georgiani, che avevano base operativa a Pisa, nella zona di Cisanello, e da lì partivano per mettere a segno i colpi. Con l'ausilio del Reparto prevenzione crimine Liguria, sono state eseguite le perquisizioni ed è stata sequestrata una parte della refurtiva. Il gruppo aveva l'abitudine di studiare le abitudini dei proprietari delle abitazioni, per entrare in azione quando nelle case non c'era nessuno.