Arpal modifica l'allerta, rimane gialla fino alle 15

Liguria - Dopo i temporali che hanno interessato in particolare il settore centrale della regione e il Tigullio, le condizioni meteo in Liguria vanno lentamente migliorando anche se permane una residua instabilità. Arpal ha modificato l'allerta per temporali: nel centro e a levante sarà gialla fino alle 15 odierne, sui versanti padani di ponente si fermerà alle 12.



Nelle prossime ore è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni pur persistendo una residua instabilità che potrà dare origine a fenomeni anche temporaleschi, in particolare sul centro Levante. I venti rinforzeranno fino a forti dai quadranti settentrionali sul centro Ponente con raffiche fino a 50-60 km/h in serata e, domattina, anche 70 km/h sui rilievi, gli sbocchi vallivi e i capi esposti.