Liguria - Il Covid colpisce in Liguria il papà di "Striscia la notizia". Antonio Ricci, 70enne, è ricoverato all'ospedale di Albenga in via precauzionale dopo essere risultato positivo al virus. Ne dà notizia in queste ore l'Ansa. Ricci, originario proprio del Savonese, è uno degli autori televisivi più importanti d'Italia e mente di moltissimi programmi Mediaset di successo.