Ancora tre vittime in Asl5, oggi calano i ricoverati

Liguria - Tre decessi all'ospedale di Sarzana tra ieri e oggi. Si allunga la striscia di vittime del virus alla Spezia. Nelle scorse ore hanno perso la vita due uomini di 75 e 79 anni ed una donna di 83 anni. Nel resto della Liguria si registrano altre cinque vittime con età compresa tra 72 e 95 anni, spirate tra l'ospedale San Martino e quello di Villa Scassi. Il totale dei decessi da inizio pandemia tocca quota 3.507.



Ospedalizzati. Cala ancora il numero dei pazienti liguri. Un calo corposo, di 14 posti letto. Oggi rimangono 640 ricoverati nei reparti Covid tra Ventimiglia e Sarzana, di cui 56 in terapia intensiva. Oggi è l'ASL5 Spezzino a segnalare il calo maggiore, con 6 pazienti dimessi. Al San Bartolomeo di Sarzana ne rimangono 108 (4 gravi), mentre al Sant'Andrea della Spezia sono 9, nessuno grave. Il totale spezzino è di 117 ricoverati. Calano anche ASL1 (-4), ASL2 (-2), ASL4 (-1) e il Galliera (-4). In leggero aumento ASL3 (+1), il San Martino (+2) e Villa Scassi (+1).



Positivi. Sono 300 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 4.111 tamponi molecolari e 2.244 tamponi rapidi antigenici effettuati. Il dettaglio riferito alla residenza della persona testata: Imperia 76, Savona 56, Genova 115 e La Spezia 53. Sono 5.812 i positivi conosciuti attualmente in Liguria. Di questi 1.047 a Savona, 806 alla Spezia, 1.060 ad Imperia e 2.607 a Genova. I residenti fuori regione o all'estero sono 123, mentre ci sono 169 tamponi in fase di verifica. Il totale dei casi positivi, escludi guariti e deceduti, scende di 3 unità.



Guariti.* I guariti sono 295 in più, che portano il totale a 64.222.



Isolamento domiciliare. Ci sono 4.213 individui, in calo di 70 unità.



Sorveglianza attiva. Ci sono 5.619 persone, così suddivise: 2.283 in ASL1, 1.018 in ASL2, 1.406 in ASL3, 321 in ASL4 e 591 in ASL5.





* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)