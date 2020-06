Ancora nuvole e qualche pioggia, domani torna il sereno

Liguria - L'ingresso di un nuovo impulso instabile dalla Francia determina cielo in prevalenza nuvoloso al mattino con precipitazioni sparse più probabili a Levante; nel pomeriggio possibilità di rovesci e temporali sparsi specie sui rilievi ed interno, schiarite nelle zone costiere partendo da Ponente. Venti moderati a circolazione ciclonica, tendenti a disporsi da Sud-Ovest su estremi della regione con rinforzi fino a 50-60 km/h sui capi di Ponente, intensità simili erda Sud sul Centro. Mare molto mosso in temporanea scaduta a Levante, mosso a Ponente; nuovo rapido aumento generale in serata.



Venerdì una graduale rimonta dell'alta pressione determina lungo la costa condizioni di generale stabilità con residui addensamenti al mattino a Levante, in prevalenza soleggiato altrove. Nelle zone interne nuvolosità variabile con instabilità pomeridiana associata a rovesci o temporali isolati, generale esaurimento in serata. Venti lungo la costa prevalente regime di brezza, sui rilievi fino a moderati meridionali. Mare al mattino molto mosso a Levante per onda da SW, mosso a Ponente; condizioni di scaduta con generale calo nel corso della giornata.



(fonte Arpal)