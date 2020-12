Ancora maltempo sulla costa e possibili nevicate nell'entroterra

Liguria - Al mattino molto nuvoloso con deboli piogge più probabili su Centro-Levante, spolverate nevose nelle zone interne fino a bassa quota (300-400 m). Nel corso della giornata precipitazioni in generale attenuazione, schiarite pomeridiane possibili sul Ponente della regione. Umidità su valori medio-alti. Venti tra moderati e forti dai quadranti settentrionali, in particolare sui settori centrali, tra deboli e moderati agli estremi della regione.

Mare molto mosso a Levante e mosso a Ponente per onda lunga da Sud-Ovest (periodo fino a 10-11 sec), dal pomeriggio moto ondoso incrociato (Nord, Sud-Ovest) sui settori centrali; moto ondoso in lenta e graduale scaduta nel corso della giornata.



Segnalazioni di Protezione Civile: venti forti, disagio per freddo.



(fonte Arpal)