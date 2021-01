Ancora bel tempo, ma anche gelate notturne nell'entroterra

Liguria - Sulla Liguria ancora bel tempo e prevalenza di cielo sereno. Temperature rigide nelle zone interne, dove nella notte si prevede disagio fisiologico per freddo; attenuazione dei venti settentrionali nel corso del pomeriggio. Umidità su valori bassi. Venti in mattinata settentrionali forti anche rafficati (70-80 km/h) sul Centro-Levante, moderati a Ponente; moderati con locali rinforzi nel pomeriggio. Mare mosso in mattinata in calo da Ponente, dove nel pomeriggio si prevede mare poco mosso.



Segnalazioni di Protezione Civile: in mattinata venti forti settentrionali sul Centro-Levante, disagio per freddo nelle zone interne nelle ore notturne.



(fonte Arpal)