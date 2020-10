Altri mille nuovi positivi in Liguria in 24 ore

Liguria - Una terapia intensiva in meno rispetto a ieri a fronte di un aumento degli ospedalizzati complessivi, che passano da 75 a 79. Sono i dati ufficiali, riferiti allo Spezzino, dell'emergenza coronavirus sulla base delle informazioni recepite dal Ministero da Alisa. Novanta i nuovi casi positivi alla Spezia, 32 derivanti da contatto di casi confermati, 57 dall'attività di screening, uno dal settore sociosanitario. Rimangono 184 i decessi che riguardano Asl5. In Liguria i nuovi positivi di giornata sono 999 su 6234 tamponi eseguiti. Sette i decessi, cinque dei quali all'ospedale San Martino e due a Villa Scassi, d'età compresa tra i 70 e i 90 anni.



Casi attuali provincia per provincia

SAVONA 1261

LA SPEZIA 1429

IMPERIA 931

GENOVA 9104

Residenti fuori Regione/Estero 277

altro/in fase di verifica 628

TOTALE 13630



Riepilogo casi nelle ultime 24 ore.

ASL 1: 107

39 contatti caso confermato

68 attività screening



ASL 2: 85

36 contatto caso confermato

48 Attività screening

1 settore sociosanitario



ASL 3: 700

280 contatto caso confermato

364 attività screening

56 settore sociosanitario



ASL 4: 17

7 contatto caso confermato

10 attività screening



ASL 5: 90

32 contatto caso confermato

57 attività screening

1 settore sociosanitario



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 1282

ASL 2 - 1813

ASL 3 - 1915

ASL 4 - 635

ASL 5 - 775

Liguria - 6420