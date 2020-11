Altre due vittime Covid a Sarzana, ricoveri stabili

Liguria - Due donne, di 81 e 88 anni, hanno perso la vita al San Bartolomeo di Sarzana tra il 22 ed il 23 novembre 2020. Erano due pazienti Covid, le vittime numero 224 e 225 da quando è iniziata la pandemia nel territorio dell'ASL5. Il bollettino regionale odierno contiene altre 18 vittime oltre a quelle in Val di Magra: 9 al San Martino, 5 al Galliera e 4 a Sanremo. Il totale delle persone Covid positive che hanno perso la vita in Liguria raggiunge dunque le 2.261 unità.



Ospedalizzati. Ci sono 1.370 persone, di cui 122 terapie intensive, ricoverate nei reparti Covid della Liguria. Il calo è di 5 posti letto rispetto a ieri. La variazione per territori: ASL1 +6, ASL2 -6, ASL3 -9, ASL4 -1 e ASL5 -1; San Martino +9, Galliera +2. Per quanto riguarda lo Spezzino: calo per il San Bartolomeo (-3) e crescita per il Sant'Andrea (+2). A Sarzana ci sono 144 pazienti di cui 11 gravi; alla Spezia 7 pazienti di cui 3 gravi. Il totale è di 151 ricoveri con 14 terapie intensive.



Positivi. Sono 2.831 i tamponi fatti ieri. Hanno rivelato 285 nuovi positivi. In ASL1 +16, in ASL2 +30 (2 settore sociosanitario), in ASL3 +199 (2 settore sociosanitario), in ASL4 +5 e in ASL5 +35, di cui 7 come contatto di caso confermato e 28 da attività di screening.

Il totale per la Liguria è di 15.392: a Savona 1.643, alla Spezia 2.259, a Imperia 1.578 e a Genova 8.945. I residenti fuori regione o all'estero sono 299. I tamponi in fase di verifica

rimangono 668.



Guariti*. Il totale è di 30.759 con un incremento di 826 unità.



Sorveglianze attive. In Liguria sono 12.420: ASL1 3.678, ASL2 1.713, ASL3 5.014, ASL4 1.271 e ASL5 744.



Isolamenti domiciliari. Calano di 552 unità per un totale di 13.951.





* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)