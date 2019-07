Alpinisti cadono durante un'escursione: ferita una ragazza

Liguria - Due alpinisti, un ragazzo e una ragazza di circa 30 anni, sono rimasti coinvolti in una caduta: è successo nel pomeriggio di ieri nella zona della Rocca del Prete a Santo Stefano d’Aveto sulla via denominata Indiana Jones. La giovane è caduta per un’altezza di venti metri rimanendo vincolata alla corda. Il compagno di escursione ha lanciato l’allarme ma non era in grado di prestarle soccorso. Sul posto sono giunti gli elisoccorritori che, prima hanno messo in sicurezza il giovane, poi hanno raggiunto la 30enne.

I vigili del fuoco hanno prestato le prime cure alla donna e poi una volta immobilizzata hanno lavorato per portarla in superficie anche grazie all’aiuto del Soccorso Alpino proveniente dalla Liguria e dall’Emilia Romagna. La ferita grazie all’elicottero Drago è stata portata al San Martino.