Allerta, mattina e pomeriggio filano via senza problemi

Liguria - "Non si sono registrate criticità a seguito dell' intensa precipitazione che si è abbattuta oggi su tutta la Liguria. Nessuna particolare criticità, ma solo qualche smottamento nel savonese con qualche caduta massi, prontamente ripristinato. L’allerta arancione continua fino alle 20 nelle zone centrali della regioni per proseguire poi fino alle 10 di domani mattina in allerta gialla sul centro levante della regione". Lo si legge in una nota diffusa dalla Regione.

Tutte le operazioni e l’andamento sono state seguite dalle prime ore di questa mattina, sia dal Centro Funzionale dell’ARPAL che dalla sala della protezione civile regionale che continuerà a monitorare la situazione fino alle prime ore di domattina.

Il massimo come intensità di pioggia si è registrato a Isoverde nell’entroterra genovese al Polcevera con 34 mm di pioggia. Con cumulate fino a 100 millimetri a Monte Pennello, 63 millimetri a Urbe nell’entroterra savonese e 70 millimetri a Barbagelata in Val Trebbia. Si sono registrati innalzamenti dei corsi d’acqua ampiamente dentro i livelli di guardia nell’Orba a Tiglieto e nello Stura a Campoligure.

Il vento è stato abbastanza intenso con 106 km/h a Fontanafresca nell’entroterra di Genova.