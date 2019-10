Allerta limitata ma è comunque una mattinata di disagi ferroviari

Liguria - Ritardi e cancellazioni per quanto riguarda il traffico ferroviario lungo il nodo di Genova secondo quanto segnala Trenitalia. Nella nota stampa la compagnia nazionale chiarisce che il traffico è fortemente rallentato per danni alla linea ferroviaria causati da condizioni meteo critiche nel nodo di Genova. Maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti per i treni in viaggio. In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale". Soppressioni soprattutto da Savona verso Genova e La Spezia. Non sono nemmeno partiti il Regionale 11853 diretto a Pisa Centrale è il Regionale 24456 per Sestri Levante, ritardi anche per i treni provenienti da Pisa e dalla Toscana. In mattinata saltati diversi collegamenti fra Sestri Levante e Ventimiglia, limitati i disagi invece nella provincia spezzina.



Liguria, la situazione. Sulla linea Genova – Savona - Ventimiglia l’allagamento della sede ferroviaria tra Cogoleto e Genova Voltri rende disponibile un solo binario. Si registrano ritardi fino a due ore e alcune cancellazioni di treni regionali. L’impresa ferroviaria ha attivato un servizio bus tra Genova e Savona per rinforzare quello ferroviario. Per la piena del torrente Stura a Campoligure - linea Genova-Ovada - la velocità, a seguito delle verifiche tecniche alla linea, è stata precauzionalmente ridotta tra Campoligure e Rossiglione. Rallentamenti anche sulla Genova - Busalla per l’allagamento del sottopasso di Pontedecimo e la conseguente possibilità di utilizzare solo il primo binario. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono presenti nei punti critici per gestire le anormalità in atto e ripristinare la regolare circolazione ferroviaria appena le condizioni meteo lo consentiranno.