Alla lista degli ultimi tre giorni si aggiungono altre 17 vittime

Liguria - Nove donne e otto uomini Covid positive hanno perso la vita tra il 19 ed il 22 ottobre. Queste, oltre a quelle già comunicate tra lunedì e mercoledì. Lo fa sapere la Regione Liguria nel consueto bollettino giornaliero, che aggiorna il numero totale dei decessi con coronavirus Sars-Cov-2 a 1.673 dall'inizio della pandemia in Liguria. Le vittime hanno un'età compresa tra 55 e 95 anni. La più anziana è l'unica registrata sul territorio dell'ASL 5, una donna che era ricoverata all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Il nosocomio più colpito è Villa Scassi, che ha comunicato nove decessi: tre donne di 55, 88 e 92 anni e sei uomini di 87, 82, 76, 92, 91 e 76 anni. Al San Martino sono quattro i pazienti che non ce l'hanno fatta, equamente distribuiti per genere. Avevano 83, 89, 79 e 85 anni. Un decesso a Savona, una donna di 88 anni, uno a Sestri Levante, una donna di 89 anni, e uno al Galliera, una donna di 86 anni.