Al Salone Nautico c'erano anche i "bagarini", pizzicati dalla Finanza

Liguria - In occasione del 58° Salone Nautico Internazionale di Genova, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno assicurato per tutto il periodo della manifestazione una costante attività di vigilanza a contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale e, in particolar modo, del “bagarinaggio”. Gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno individuato 6 soggetti che, senza autorizzazione e in violazione dell’ordinanza del Sindaco di Genova, vendevano biglietti di accesso all’evento espositivo.



Ai soggetti verbalizzati è stata contestata la violazione amministrativa, punita con una sanzione fino a 1.500,00 euro, e sono stati sequestrati sia i biglietti oggetto dell’illecita compravendita sia le somme di denaro provento della transazione. Da sempre la Guardia di Finanza, istituzionalmente preposta a garantire l’ordinato svolgimento delle attività economiche, a tutelare la concorrenza, il libero e corretto funzionamento dei mercati in difesa dei consumatori, è sensibile all’illecita pratica della vendita di titoli d’accesso agli spettacoli al di fuori dei canali autorizzati, che reca nocumento all’immagine dell’Italia ingenerando, specie nei turisti e ancor più in quelli stranieri, un’immagine distorta del nostro Paese.