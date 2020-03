Aggiornamento coronavirus nel resto della Liguria

Liguria - Le altre Asl liguri aggiornano in tempo reale i dati sul Covid 19. Al San Martino di Genova si registrano i primi due casi positivi della Città Metropolitana si tratta di due persone di 72 e 73 anni. In particolare nel caso del 72enne in una nota dell’ospedale si legge: “Grazie al senso civico e alla preziosa testimonianza diretta dei parenti del paziente ricoverato prima in Pneumologia e a seguire in Malattie Infettive, la Direzione Sanitaria ha potuto ricostruire e tracciare correttamente il suo percorso: il suddetto paziente la settimana scorsa si era recato dal medico di base per diffusi problemi di salute, che gli ha prescritto una cura senza però sortire effetti. Sabato 29 ha accusato un malore, che conseguentemente ha prodotto il trasporto in ambulanza al Villa Scassi. In seguito alle dimissioni, è rientrato all’abitazione fino a martedì sera, quando, a causa di difficoltà respiratorie è stato visitato dalla Guardia Medica; rilevate delle complicazioni, è stato contattato il 118, che ha favorito un secondo ricovero, questa volta al San Martino, dove l’accesso è avvenuto con ambulanza e non in autopresentazione”.



Gli altri dati messi a disposizione

In Malattie Infettive sono 11, 3 i pazienti sospetti in loco e in attesa di tampone.



I ricoverati:

- Uomo 79 anni in condizioni critiche ma stabili

- Uomo di 78 anni in discrete condizioni

- Uomo di 76 anni febbrile in discrete condizioni

- Donna di 73 anni in miglioramento clinico, con potenziale dimissione prossima settimana

- Uomo di 49 anni in buone condizioni generali, con dimissione programmabile

- Donna di 64 anni in respiro con ossigeno in condizioni stabili

- Uomo 72 anni in condizioni critiche ma stabili

- Uomo 61 in discrete condizioni generali

- Uomo 75 anni in lieve insufficienza respiratoria

- Uomo 75 anni in discrete e stabili condizioni generali, con dimissione possibile prossima settimana

- Donna di 69 anni in discrete condizioni



Sono 7 i pazienti in regime di ricovero presso Rianimazione, in assistenza ventilatoria invasiva, stabili nella loro gravità: un uomo di 79 anni, una donna di 85 anni, una donna di 90 anni, un uomo di 60 anni, una donna di 76 anni, un genovese di 73 anni e un uomo di 46 anni di Alassio.



Attualmente in Asl 2 I pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri dell'ASL2 con infezione da Covid-19 sono attualmente 8. Nell'Ospedale di Savona ci sono 2 ricoverati: una donna di 74 anni residente a Castiglione d'Adda in miglioramento, un uomo di 79 anni residente a Pizzighettone in condizioni stabili, entrambi ricoverati presso il reparto di malattie infettive di Savona e giunti in Ospedale tramite 118.

Nello stesso reparto è deceduto ieri 7/3/2020 il terzo uomo già ricoverato, di 74 anni della provincia di Savona, trasferito da altro reparto, e che si trovava in condizioni critiche con polipatologia.

Nell'Ospedale di Albenga, presso il reparto Malattie Infettive ci sono 6 ricoverati. Rispetto a ieri sono stati trasferiti a Genova un uomo di Soresina (CR) di 76 anni, e due uomini di 62 e 47 della provincia di Savona.

Rimane in reparto la donna di 83 anni residente a Maleo (Lodi), in condizioni stabili, giunta tramite 118.

Sono inoltre ricoverati nello stesso reparto: un uomo di 90 anni di Alessandria in condizioni stabili giunto da altro reparto, un uomo di 83 anni della provincia di Savona in condizioni critiche giunto attraverso triage dedicato, un uomo di 58 anni della provincia di Savona, stazionario, giunto attraverso triage dedicato, un uomo di 54 anni della provincia di Savona, stazionario, giunto attraverso il 118, ed infine un uomo di 50 anni della provincia di Savona giunto attraverso triage dedicato e che attualmente si trova in condizioni critiche.