Liguria - Ancora problemi questa mattina per le autostrade della Liguria. Già nelle prime ore della giornata si segnalavano infatti incolonnamenti e code. Code che sull'A12 interessavano i tratti tra Rapallo e Recco e tra la stessa Recco e Genova Est a causa di lavori in corso. A Lavagna uscita chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori.