"Virus in Liguria già a dicembre, i primi risultati dello studio"

Liguria - I primi dati di uno studio che confermerebbe la presenza del coronavirus in Liguria già a dicembre e che potrebbe fare scuola. Delucidazioni sulle spiagge libere. Queste le principali novità del punto stampa della Regione Liguria. Ad aprire come di consueto il punto da parte del presidente Toti che ha commentato: "I numeri sono confortanti e lo è anche il rispetto delle regole che ci permettono di mantenerli. Il numero degli ospedalizzati è 300, il più basso mai registrato".

Sul tema sanitario l'assessore Sonia Viale ha annunciato che" Il policlinico San Martino è stato scelto per fare test, con strumentazioni portatili, i cui risultati in sarebbero pronti in 30 minuti se poi il macchinario potrà essere messo in commercio il suo utilizzo verrà allargato". In chiusura dell'intervento l'assessore ha annunciato anche un progetto che lega l'analisi del sangue dei donatori e la presenza del coronavirus in Liguria e stando ai primi passi compiuti da questa ricerca emergerebbe la conferma che il virus in Liguria fosse già presente prima del picco dell'epidemia. A illustrarla è stato il professor Filippo Ansaldi.

"Capire da quando il virus è arrivato è curiosità di tutti gli epidemiologi - ha detto - anche se il sospetto è che fosse già presente albergava . Con i colleghi di diverse specializzazioni siamo andati a vedere a ritroso se immagini specifiche fossero presenti prima dei casi registrati. Queste erano le prime evidenze e i radiologi hanno notato che il 27 dicembre c'erano già cinque tac riconducibili al virus, per poi arrivare a 16 nel mese successive. E' in progress un approfondimento. Dai primi dati emerge un ruolo importante dai donatori di sangue che possono partecipare a studi di questo tipo".

Sul tema spiagge l'assessore Scajola ha spiegato: "Oggi abbiamo portato due delibere di giunta, abbiamo recepito le linee guida i comuni attraverso Anci che danno traccia come poter gestire le spiagge libere. La seconda delibera è più specifica che tratta temi del demanio che da possibilità ai concessionari di allargarsi anche in quelle zone confinanti. Diamo la possibilità alle attività che gravitano in quelle aree di allargare i propri spazi. Un'altra opportunità per gli stabilimenti: più materiali per implementare l'accoglienza".