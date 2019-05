"Spese pazze" in Regione, Rixi condannato per falso e peculato

Tre anni e cinque mesi in primo grado al viceministro che si dimette. Due anni e dieci mesi per Bruzzone.

Liguria - Condanna in primo grado a tre anni e cinque mesi per falso e peculato per il viceministro alle infrastrutture della Lega Edoardo Rixi. La sentenza del Tribunale di Genova è arrivata poco dopo le 13 di oggi nell'ambito del processo per le “spese pazze” effettuate nel periodo in cui Rixi era capogruppo del Carroccio in consiglio regionale. Condanna a due anni e dieci mesi invece per l'attuale senatore della Lega Francesco Buzzone, già presidente del consiglio regionale ligure.

Le spese erano state sostenute fra il 2010 e il 2012.



"Sono tranquillo - ha dichiarato Rixi -. Ho sempre agito per il bene degli italiani. Conto sull’assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato, ma per l’amore che provo per l’Italia e per non creare problemi al governo ho già consegnato nelle mani di Matteo Salvini le mie dimissioni".



Il commento del Vicepremier - Praticamente immediata anche la replica del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ci tiene a ringraziare il Viceministro Rixi "per l’incredibile lavoro svolto fino ad ora. Da tempo ho nelle mani le sue dimissioni, che accetto unicamente per tutelare lui e l’attività del governo da attacchi e polemiche senza senso. Oggi stesso lo nomino responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onesta assolute. P.S. Io rispetto le sentenze e conto su una assoluzione a fine processo, ma trovo incredibile che ci siano spacciatori a piede libero, e sindaci, amministratori e parlamentari accusati o condannati senza uno straccio di prova".