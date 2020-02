"Ordinanza efficace per individuare anche potenziali pazienti zero"

Liguria - Il punto stampa della Regione Liguria dopo la diffusione dell'ordinanza regionale . Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha spiegato: "Sono state disposte misure efficaci per evitare la diffusione del virus. La principale è la sospensione delle lezioni delle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre c'è l'obbligo per tutti i cittadini che arrivano dalle zone italiane e del mondo con conclamata epidemia in corso di autodenunciarsi. In precedenza era solo per chi arrivava dalla Cina. Nel contempo abbiamo istituito una cabina di monitoraggio Alisa e un' altra di coordinamento con tutte le altre strutture a disposizione. Questa seconda cabina monitorerà anche l'ordinanza che potrebbe subire modifiche. Ordinanza che non serve a restringere ma precauzionale anche nell'ottica di poter rintracciare con più facilità dei potenziali pazienti zero".

La giunta ha sottolineato anche lo stretto contatto con il Ministero della Salute con il quale sono state condivise le linee guida dell'ordinanza: "Siamo la prima regione in Italia che adotta questo provvedimento senza casi conclamati. E' un gesto prudenziale e credo sia utile, ci assumiamo la responsabilità politica. Inoltre sono state emanate dal Ministero dei Trasporti le linee guida su trasporti pubblici, a partire dalla disinfezione dei treni. Io voglio esprimere il mio ringraziamento nei confronti dei medici e degli infermiari che sono in prima linea per noi".

L'assessore alla Sanità Sonia Viale ha aggiunto: "Nell'ordinanza sono state inserite anche le raccomandazioni di cautela di igiene. Abbiamo attivato un preciso sistema di intercettare casi sul territorio anche con i sindaci che hanno evitato dispersione di energie. Le mascherine attrezzate abbiamo fatto scorte sufficienti. Domani faremo un monitoraggio anche dei costi aggiuntivi. Il lavoro in continuo progresso ".

Un passaggio è stato fatto anche sull'autodenuncia per chi proviene dalle "zone rosse". "Stiamo lavorando sulla sensibilizzazione - ha detto l'assessore Giampedrone - i sindaci hanno preso tutte le iniziative. L'ordinanza è già efficace su tutti i territori".